Le titre Carlo Gavazzi recherché après l'avertissement sur résultat

Zurich (awp) - L'action Carlo Gavazzi était recherchée mardi à la Bourse suisse, au lendemain de l'annonce du fournisseur schaffhousois de composants électroniques d'un bénéfice net attendu en forte progression sur l'exercice décalé 2020/21. Les ventes devraient quant à elles demeurer stables.

Peu avant 10h15, le titre Carlo Gavazzi décollait de 12,6% à 216 francs suisses, non sans avoir atteint une quinzaine de minutes auparavant un plus haut de la matinée à 224 francs suisses. Alors que l'action de l'entreprise du Nord de la Suisse retrouvait ainsi les niveaux atteints avant l'éclatement de la pandémie de Covid-19, l'indice de référence SPI fléchissait de manière quasiment imperceptible de 0,07%.

Dans un commentaire, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) relève que les chiffres dévoilés lundi soir par Carlo Gavazzi dépassent largement les attentes. La solide performance reflète en particulier l'évolution favorable des affaires en seconde partie d'année, ainsi que le repli des charges d'exploitation. Au 2e semestre, la marge Ebit s'est établie à 14,9%,soit quasiment le double de la valeur affichée durant les six premiers mois de l'exercice 2020/21.

Mirabaud évoque aussi une vive accélération durant le 2e semestre. Les résultats détaillés de l'exercice seront dévoilés le 24 juin prochain.

Carlo Gavazzi a indiqué lundi s'attendre à un bénéfice net de 11 millions de francs suisses, soit 4,9 millions de plus que durant l'exercice 2019/20. L'Ebit devrait se hisser à 17 millions, contre 10,8 millions un an plus tôt. Quant aux revenus, ils devraient s'afficher à 148 millions, contre 148,5 millions en 2019/20.

an/uh/vj/al