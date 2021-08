Carlsberg : Credit Suisse reste à 'surperformance'

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 1300 couronnes danoises sur Carlsberg, tablant sur une croissance organique de 13% du profit opérationnel en 2021, soit plus que la fourchette-cible du brasseur, révisée à +8-11%.



Le broker estime que 'la tendance du prix/mix et de la marge brute en amélioration, grâce à la reprise du canal on-trade en Europe de l'Ouest et à la dynamique de montée en gamme continue en Chine, plus que compense les nouveaux vents contraires en Asie du Sud-Est'.



'Concernant 2022, les tendances prix/mix donnent à Carlsberg des marges suffisantes pour gérer l'inflation des coûts entrants et garder un levier opérationnel solide', poursuit-il, abaissant de 1% son BPA estimé pour 2022, mais augmentant de 1% celui pour 2023.



