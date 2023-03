Carlsberg : Credit Suisse voit le DG être remplacé en interne

Credit Suisse a maintenu mercredi son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 1150 couronnes danoises sur le titre Carlsberg, privilégiant le scénario d'une promotion en interne en vue du remplacement de Cees't Hart, le directeur général sur le départ.



L'analyste estime que le prochain départ de Cees't Hart constitue une déception, même s'il ne s'agit pas d'une véritable surprise sachant que le dirigeant d'entreprise doit fêter ses 65 ans cette année.



S'il juge que l'absence d'annonce concernant le nom de son successeur est également décevante, l'intermédiaire juge qu'une nomination pourrait intervenir rapidement.



Credit Suisse explique en effet privilégier le scénario d'un remplacement en interne, favorisant le choix d'un cadre disposant d'une expérience suffisante sur le marché en pleine croissance qu'est l'Asie.



Il cite comme candidats potentiels le Britannique Graham Fewkes (55 ans, responsable de l'activité en Europe de l'Ouest), le Portugais Joao Abecasis (51 ans, responsable de l'Asie), le Danois Lars Lehmann (57 ans, responsable de l'Europe centrale et de l'est) et enfin le Danois Soren Brinck (49 ans, responsable de la stratégie et du digital).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.