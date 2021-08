Carlsberg A/S : La valeur du jour en Europe Carlsberg dépasse les attentes et relève ses prévisions annuelles

Carlsberg s'adjuge une hausse de près de 3,5% mercredi à Copenhague, dans la foulée de ses résultats semestriels et de la révision à la hausse de ses perspectives 2021. Le brasseur danois a en effet publié ce matin un bénéfice net de 3,03 milliards de couronnes, en hausse de 6%. En données ajustées, cela représente un bénéfice par action de 21,9 couronnes (+12,3%), soit 5% au-dessus du consensus des analystes et 1% supérieur aux estimations d'UBS.



Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 9,9% à 31,69 milliards de couronnes, là-aussi dépassant les attentes du consensus et des analystes d'UBS (+2,3% et +0,5% respectivement), avec de meilleures ventes que prévu en Europe.



Les volumes ont progressé globalement de 10%, dont +8,8% au second trimestre, (encore une fois au-dessus des attentes), avec des niveaux "bien supérieurs à ceux de 2019" dans des marchés comme la Chine, le Vietnam, ou encore la Russie.



Fort de ces résultats, Carlsberg a relevé son objectif de croissance du résultat opérationnel: après une croissance organique des bénéfices opérationnels de 15,6% au premier semestre, le groupe s'attend désormais à une amélioration de 8% à11% sur l'ensemble de l'exercice 2021. Auparavant, il visait +5% à +10%, alors que le consensus et UBS tablent respectivement sur +10,9% et +11,5%.