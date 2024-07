Carlsberg : le rachat de Britvic est finalement conclu

Le fabricant britannique de boissons non alcoolisées Britvic a annoncé lundi avoir fini par accepter une offre de rachat du brasseur danois Carlsberg, dont il avait repoussé les avances à plusieurs reprises.



Aux termes de l'accord, chaque actionnaire de Britvic recevra 1315 pence par action, dont 1290 pence en numéraire et 25 pence par titre au titre d'un dividende exceptionnel.



A titre de comparaison, le titre avait clôturé à un cours de 1210 pence vendredi soir.



Au total, l'offre valorise Britvic sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 4,1 milliards de livres sterling (environ 4,8 milliards d'euros).



Dans un communiqué, Carlsberg explique que l'opération va lui permettre de soutenir à la fois la croissance de son chiffre d'affaires et de ses résultats, mentionnant notamment les liens privilégiés que les deux groupes entretiennent avec l'américain PepsiCo dans l'embouteillage.



Au Royaume-Uni, le groupe dit avoir l'intention de créer un nouvel ensemble unifié, baptisé 'Carlsberg Britvic', qui pourra proposer une offre élargie dans la distribution de bières et de 'soft drinks'.



Britvic, qui cote sur l'indice FTSE 250 de la Bourse de Londres, revendique un portefeuille composé de 39 marques, dont Teisseire et Pressade en France, qu'il commercialise dans une une centaine de pays.



Dans une note de réaction, les analystes de Royal Bank of Canada se disent 'peu impressionnés' par le bien-fondé de la transaction, qui semblait être dans les tuyaux depuis plusieurs semaines.



'D'un point de vue stratégique, nous nous montrons dubitatifs', explique la banque canadienne.



'Sans nul doute, cette acquisition va permettre de 'transformer l'activité de Carlsberg au Royaume-Uni' comme l'affirme le groupe, mais nous pensions jusqu'ici que la stratégie de croissance était axée sur l'Asie, ce qui nous laisse perplexe', conclut RBC.



Un avis qui n'était pas partagé par le marché puisque l'action Carlsberg cotée à la Bourse de Copenhague grimpait de plus de 3% lundi matin suite à cette annonce. A Londres, le titre Britic s'adjugeait lui plus de 4%.



