Carlsberg : objectif de bénéfice relevé pour 2022

Le brasseur danois Carlsberg a relevé lundi son objectif de bénéfice d'exploitation pour 2022, notamment à la faveur d'un 'solide' niveau d'activité au cours du mois de juillet.



Le groupe basé à Copenhague dit désormais anticiper une croissance organique de son bénéfice d'exploitation de 5% à 10% sur l'ensemble de l'exercice, alors qu'il prévoyait auparavant une évolution entre -1% et +7%, sans tenir compte de l'Ukraine.



Dans son communiqué, Carlsberg précise que ses nouvelles prévisions intègrent l'impact de la guerre en Ukraine, qui l'avait conduit à suspendre sa production dans le pays, avant de la reprendre en partie au printemps.



Sur le plan opérationnel, le groupe justifie son relèvement d'objectifs par une performance meilleure que prévu, notamment grâce au redressement de la consommation dans les cafés et restaurants en Europe et par de solides résultats dans bon nombre de pays d'Asie.



Selon lui, cette vigueur de l'activité lui a permis de plus que compenser le renchérissement des matières premières et de l'énergie.



En Bourse, l'action Carlsberg se repliait de 1% ce matin après avoir gagné 1,5% lundi soir dans le sillage de ces annonces.



'Notons que tous les groupes européens de produits de grande consommation ont fait significativement mieux que prévu lors de cette saison des résultats', commentent les analystes de Royal Bank of Canada.



'De bons résultats de la part de Carlsberg étaient donc anticipés', ajoute RBC.



Le producteur de bières prévoit de publier ses comptes trimestriels le mercredi 17 août.



