Carlsberg : plus de bière vendue que prévu au 3ème trimestre

Carlsberg a fait état hier soir de ventes supérieures aux attentes au titre du troisième trimestre et relevé dans la foulée sa prévision de bénéfice annuel.



En données organiques, le chiffre d'affaires du brasseur danois a progressé de 2,4% sur les trois mois écoulés, alors que les analystes attendaient plutôt un repli de l'ordre de 1%.



Carlsberg a précisé que ses volumes avaient surtout été tirés par les marques Tuborg (+4%), Grimbergen (+12%), 1664 Blanc (+13%) et par les cidres Somersby (+9%).



Son directeur général, Cees 't Hart, s'est dit 'satisfait' de la performance du groupe basé à Copenhague et de sa capacité à dépasser une croissance interne de 2%.



'Ce point d'activité confirme, s'il le fallait, la résistance du modèle économique de Carlsberg et les bienfaits d'un management agile visant à limiter l'impact du Covid-19', soulignent les analystes de Barclays.



Concernant l'exercice, Carlsberg dit désormais ne plus envisager qu'un repli organique de son bénéfice opérationnel de l'ordre de 5% cette année, contre une précédente prévision située à près de 10%.



L'action grimpait de plus de 2% mercredi matin.



