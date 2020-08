Carlsberg : porté par un relèvement de recommandation

25/08/2020 | 10:39

L'action Carlsberg s'inscrit en nette hausse mardi matin après le relèvement de la recommandation d'UBS, désormais à l'achat sur la valeur en raison d'une valorisation jugée attractive.



Vers 10h30, le titre du brasseur basé à Copenhague gagne près de 1,8% alors que l'indice européen du secteur de la consommation, le STOXX Europe 600 Consumer Goods, avance de 1,4% au même moment.



UBS a relevé ce matin sa recommandation sur Carlsberg de 'vendre' à 'achat' et porté son objectif de cours de 720 à 1000 couronnes, estimant que le récent repli du titre a créé un point d'entrée intéressant.



Notant que l'action a décroché de 7% la semaine passée, l'intermédiaire explique qu'à ses yeux, la croissance 'réelle' du groupe danois est sous-estimée par le marché et que le brasseur dispose par ailleurs d'une marge d'amélioration de ses marges grâce à la mise en place de mesures de réductions des coûts.



Son nouvel objectif de cours fait apparaître un potentiel d'appréciation de l'ordre de 20%.



