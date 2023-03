Carlsberg : prochain départ du directeur général

Le brasseur danois a annoncé mardi le prochain départ de son directeur général Cees't Hart, ce qui provoquait une nette baisse de son titre à la Bourse de Copenhague.



A 10h40, l'action perd 1,1%, à contre courant de la progression des marchés nordiques et des Bourses européennes.



Dans un communiqué publié dans la matinée, Carlsberg indique que Cees't Hart a fait part de sa volonté de quitter la société au plus tard d'ici à la fin du mois de septembre, ce qui signifie que la recherche de son successeur a d'ores et déjà débuté.



'Même si cette annonce ne constitue pas une surprise, nous regrettons son prochain départ', régissent les analystes de RBC. 'Il a été l'un des meilleurs dirigeants que nous ayons rencontrés dans le secteur de la consommation', écrit ainsi le broker canadien.



Après avoir débuté sa carrière chez Unilever en 1984, ce néerlandais âgé de 65 ans avait fini par prendre la tête du groupe agroalimentaire Royal FrieslandCampina en 2009, avant de rejoindre Carlsberg en 2015.



Sous sa houlette, le brasseur danois a atteint des résultats record et multiplié par cinq la rémunération de ses actionnaires, sous forme de dividendes et de rachats d'actions.



'On peut dire qu'il n'a jamais commis le moindre faux pas', estiment les analystes de RBC.



