Carlsberg A/S figure parmi les 1ers producteurs mondiaux de bières. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - production et vente de bières : 102,4 millions de hectolitres vendus en 2022 principalement sous les marques Carlsberg et Tuborg ; - production, mise en bouteille et distribution de boissons sans alcool : boissons gazeuses, boissons énergétiques et eaux minérales (23 millions de hectolitres vendus en 2021). A fin 2022, le groupe dispose de 71 brasseries implantées au Danemark, au Royaume Uni (3), en Pologne (3), en Allemagne (3), en Europe de l'Ouest (6), en Chine (26), en Asie (14) et en Europe centrale-Europe de l'Est (15). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (49,7%), Asie (33,7%), Europe de l'Est et Europe centrale (16,6%).

Secteur Brasseurs