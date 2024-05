Marston's PLC - Exploitant de pubs et d'hôtels basé à Wolverhampton, dans les Midlands - La perte avant impôts s'est creusée à 43,5 millions de livres sterling au cours des 26 semaines qui se sont terminées le 30 mars, contre 38,1 millions de livres sterling un an plus tôt, malgré une augmentation de 5,2 % du chiffre d'affaires, qui est passé de 407 millions de livres sterling à 428,1 millions de livres sterling. Le bénéfice d'exploitation des débits de boissons augmente de 22 % et les charges financières nettes sont réduites, mais Marston's enregistre une perte de 16,6 millions de livres sterling dans les entreprises associées, contre un gain de 2,2 millions de livres sterling l'année précédente. Cette perte est liée à une dépréciation de la marque ale et à une provision pour contrat déficitaire dans la coentreprise de bière Carlsberg Marston's Brewing Co.

Ne déclare pas de dividende intérimaire, invoquant la priorité accordée à la réduction de la dette. Celle-ci s'élève à 1,16 milliard de livres sterling au 30 mars, contre 1,19 milliard de livres sterling un an plus tôt. Marston's n'a pas versé de dividende depuis la pandémie de Covid-19 en 2020.

Plus positivement, Marston's déclare que le second semestre de l'exercice a été "encourageant", avec une augmentation annuelle de 4,0 % des ventes à périmètre constant au cours des six dernières semaines, ou de 5,3 % si l'on exclut l'impact du jour férié supplémentaire du mois de mai en 2023. Les ventes à périmètre constant ont augmenté de 7,3 % au premier semestre.

Cours actuel de l'action : 31,69 pence, en baisse de 6,1 % à Londres ce mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 15

