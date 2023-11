Les brasseurs mondiaux AB InBev et Carlsberg ont minimisé cette semaine les inquiétudes de certains investisseurs qui craignent que la demande de médicaments amaigrissants n'entraîne une chute brutale de la consommation de bière. La forte demande de nouveaux traitements tels que le Wegovy de Novo Nordisk a suscité des interrogations sur les implications pour toute une série d'industries, y compris les brasseurs, et a déclenché des ventes d'actions dans des entreprises actives dans des domaines aussi variés que l'alimentation ou les soins de santé.

Des enquêtes menées auprès d'utilisateurs actuels révèlent que les médicaments réduisent l'appétit pour d'autres produits que la nourriture, et que les boissons et même le tabac sont potentiellement concernés. Certaines personnes interrogées ont déclaré avoir réduit leur consommation d'alcool ou l'avoir complètement supprimée.

Michel Doukeris, directeur général d'AB InBev, a toutefois comparé ces préoccupations à d'autres, telles que la façon dont le cannabis pourrait perturber divers secteurs, qui, selon lui, sont souvent de courte durée.

"Dans deux ans, cette conversation n'aura plus lieu d'être", a-t-il déclaré lors d'une interview après la publication des résultats d'AB InBev mardi, ajoutant que les prévisions montraient que la consommation de bière allait augmenter.

Bien que le plus grand brasseur du monde observe attentivement les données, celles-ci sont trop limitées pour en tirer des conclusions, a-t-il ajouté.

Le nouveau directeur général de Carlsberg, Jacob Aarup-Andersen, a déclaré mardi que le troisième brasseur mondial n'avait pas constaté de "changement significatif" jusqu'à présent à la suite de l'utilisation de médicaments amaigrissants, et que les détaillants n'avaient pas mentionné d'impact.

"Il est encore tôt et on peut nous prouver que nous avons tort, mais nous sommes détendus à ce sujet", a-t-il déclaré à Reuters après une mise à jour de la situation commerciale.

Les deux PDG ont déclaré que leurs portefeuilles comprenaient des bières à faible teneur en calories et en glucides, et qu'ils avaient également des activités importantes sur des marchés où l'obésité est moins un problème que dans ceux où la demande de médicaments amaigrissants explose.

Une bouteille de Budweiser d'AB InBev contient environ 116 calories, tandis qu'une canette de sa version sans alcool n'en contient que 46. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande qu'un adulte en bonne santé consomme entre 2 000 et 2 400 calories par jour.

L'OMS affirme que la consommation d'alcool est un facteur causal dans plus de 200 maladies, blessures et autres problèmes de santé.

Par conséquent, les brasseurs sont confrontés à des menaces plus immédiates que les médicaments de perte de poids des régulateurs et des législateurs qui visent à limiter la consommation, telles que des taxes plus élevées et des avertissements sanitaires.

LE VERRE À MOITIÉ PLEIN ?

L'une des raisons pour lesquelles le Wegovy, le premier médicament très efficace pour la perte de poids mis sur le marché, et d'autres médicaments similaires ont suscité des inquiétudes est qu'ils appartiennent à une classe appelée agonistes du GLP-1.

Ceux-ci ont été développés à l'origine pour traiter le diabète de type 2, mais en plus de contrôler les niveaux de sucre dans le sang, ils affectent les signaux de la faim au cerveau et ralentissent la vitesse à laquelle l'estomac d'une personne se vide, ce qui lui donne une sensation de satiété plus longue.

Certains essais cliniques menés sur des rongeurs ont montré que le traitement par agonistes du GLP-1 réduit la consommation d'alcool, atténue les symptômes du sevrage alcoolique et bien d'autres choses encore.

Les essais cliniques sur l'homme sont limités et se concentrent en grande partie sur les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d'alcool, plutôt que sur la consommation en général. Un certain nombre d'essais sont encore en cours.

Un essai portant sur l'impact d'un agoniste GLP-1 différent sur la consommation d'alcool chez l'homme a donné des résultats mitigés. Il a réduit la consommation totale d'alcool chez certains, mais pas chez d'autres.

Néanmoins, certains investisseurs s'inquiètent de l'impact potentiel sur les brasseurs si ces médicaments réduisent la consommation globale.

"Vous devez boire quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé de boire de la bière", a déclaré Moritz Kronenberger, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment (Allemagne), ajoutant qu'il souhaitait une communication plus proactive sur le sujet de la part des brasseurs, et davantage de données de leur part.

Les brasseurs pourraient essayer de tirer parti de leurs relations avec les grands détaillants pour accéder aux données, a déclaré Tom O'Hara, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson, bien que tout impact négatif soit susceptible d'être faible compte tenu des empreintes diversifiées des brasseurs et de leurs perspectives de croissance.

"Ils ne devraient pas être complaisants, mais ils ne devraient pas non plus s'inquiéter outre mesure", a déclaré M. O'Hara.

Surpoids Avec plus de 650 millions d'adultes dans le monde classés comme obèses par l'OMS et 1,3 milliard d'autres en surpoids. Plus d'une demi-douzaine de fabricants de médicaments, grands et petits, travaillent sur des produits similaires à Wegovy.

Depuis son lancement en 2021, Wegovy s'est envolé aux États-Unis, où 40 % de la population est considérée comme obèse.

AB InBev a une activité importante aux États-Unis, mais réalise davantage de revenus dans les Amériques centrales et a une forte présence dans des pays comme le Brésil. Pour Carlsberg, l'Asie, sous l'impulsion de la Chine, représente la deuxième région en termes de recettes, tandis que le brasseur danois ne vend pas aux États-Unis.

Ces marchés émergents présentent souvent des taux d'obésité plus faibles, alors que les médicaments amaigrissants n'y seront probablement pas disponibles ou abordables de sitôt.