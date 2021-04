Tiré par le marché asiatique, Carlsberg se remet à flot au T1

Copenhague (awp/afp) - Porté par ses ventes en Asie, Carlsberg a annoncé mercredi une petite hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Le brasseur danois, propriétaire notamment de Feldschlösschen en Suisse, a dans la foulée revu légèrement à la hausse ses prévisions pour 2021 dans un secteur toujours bousculé par la crise du Covid-19.

Egalement propriétaire des marques Tuborg, Baltika, Kronenbourg et 1664, entre autres, le numéro 4 du secteur table désormais sur une croissance de son bénéfice d'exploitation de 5 à 10% sur l'ensemble de l'année, contre 3 à 10% annoncés précédemment, indique-t-il dans son rapport trimestriel.

Comme la Bourse de Copenhague l'y autorise, Carlsberg ne publie plus son résultat net que tous les six mois et se contente du chiffre d'affaires pour les trimestres intermédiaires. Entre janvier et mars, son chiffre d'affaires a gagné 0,4%, à 13 milliards de couronnes (1,91 milliard de francs suisses), un léger mieux que les attentes des analystes Factset qui tablaient sur 12,85 milliards de couronnes.

Avec une hausse de près de 30% des ventes, l'Asie a été de loin le marché le plus dynamique. En Chine, la croissance des ventes à périmètre constant a dépassé les 50% en volume. En Europe centrale et orientale, le chiffre d'affaires a progressé de 3,1%.

Affecté au premier trimestre par les confinements et la fermeture de très nombreux débits de boisson à cause de la crise du coronavirus, le chiffre d'affaires du groupe en Europe occidentale a lui reculé de plus de 10%. A la Bourse de Copenhague, l'action prenait 0,66% peu après l'ouverture, dans un marché orienté à la baisse (-1,04%).

En 2020, du fait des effets des restrictions liées au Covid à travers le monde, le chiffre d'affaires de Carlsberg avait chuté de 11%, à 58,5 milliards de couronnes, mais le groupe avait limité la casse pour son bénéfice net (-8%).

