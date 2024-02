Carlton Investments Limited est une société d'investissement basée en Australie. La société est engagée dans l'acquisition et la détention à long terme d'actions et de parts dans des entités cotées à l'Australian Securities Exchange. Sa stratégie d'investissement consiste à investir dans des entités cotées en Australie, bien établies et gérées, qui devraient fournir des revenus durables ainsi qu'une croissance du capital à long terme. Elle investit également dans des sociétés qui permettent de percevoir une grande partie des revenus sous forme de dividendes entièrement affranchis. Il investit dans divers secteurs, tels que la consommation discrétionnaire, y compris les médias et les services aux consommateurs ; les services financiers, tels que les banques, les marchés de capitaux et les assurances ; les matériaux, tels que l'acier, l'or et les produits chimiques ; les matériaux de construction, tels que les conteneurs et les emballages ; les biens de consommation de base, tels que l'alimentation, les boissons et le tabac, la vente au détail de produits alimentaires et de biens de consommation de base, et les produits ménagers et personnels ; l'énergie, y compris le pétrole, le gaz et les combustibles consommables ; les services publics, y compris les services publics de gaz et les services publics multiples ; et d'autres secteurs.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds