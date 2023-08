Carlyle Secured Lending, Inc. est une société d'investissement à capital fixe, à gestion externe et non diversifiée. L'objectif d'investissement de la société est de générer un revenu courant et, dans une moindre mesure, une plus-value en capital, principalement par le biais de la constitution d'un portefeuille d'investissements en dette garantie dans des entreprises américaines du marché intermédiaire. Elle cherche à atteindre son objectif d'investissement principalement par l'émission directe de titres de créance garantis, y compris des prêts garantis de premier rang, qui peuvent inclure des prêts autonomes de premier rang, des prêts de premier rang/dernier rang et des prêts unitranches, et des prêts garantis de second rang (collectivement, les Middle Market Senior Loans), avec une minorité de ses actifs investis dans des investissements à rendement plus élevé, qui peuvent inclure des dettes non garanties, des dettes subordonnées et des investissements dans des actions. La société est gérée par son conseiller en investissement, Carlyle Global Credit Investment Management L.L.C.

Secteur Services financiers aux entreprises