CARMAT : On pourra anticiper le retour d'une tendance haussière 30/05/2022 | 09:37 Tommy Douziech 30/05/2022 | 09:37 achat En cours

Cours d'entrée : 11.88€ | Objectif : 14.48€ | Stop : 11€ | Potentiel : 21.89% Le timing technique apparaît intéressant pour se positionner à l'achat sur le titre CARMAT et anticiper ainsi un retournement de tendance.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 14.48 €. Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

