Carmat : Oddo BHF remonte son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur Carmat avec un objectif de cours qui passe de 27 à 39 euros, suite au marquage CE de son coeur artificiel faisant 'entrer dans une nouvelle dynamique de société qui passe d'une Medtech de R&D à une Medtech commerciale'.



'L'enjeu est dorénavant dans l'augmentation dans ces prochaines années de sa capacité de production pour pouvoir répondre à une demande', estime l'analyste, notant que la capacité de production ne permet pas, à ce stade, de satisfaire la demande potentielle.



Croyant toutefois que Carmat accélèrera significativement sa capacité de production, le bureau d'études estime que la société 'atteindra le point mort en 2026 et que sa marge brute pourrait atteindre 70% en pic'.



