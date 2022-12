CARMAT : A suivre aujourd'hui

Carmat a annoncé le succès de sa levée de fonds pour un montant total brut de 31,1 millions d'euros, dont 27,2 millions d'euros ont été souscrits par des investisseurs spécialisés et 3,9 millions d'euros par des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid. Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde précise que l’opération a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 2 960 710 actions nouvelles ordinaires, représentant 15% du capital existant de la société avant la levée de fonds.Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 10,5 euros par action, représentant une décote de 19,8% par rapport au cours de clôture de l'action Carmat au 7 décembre 2022.Carmat prévoit d'utiliser le produit de la levée de fonds pour soutenir le développement de ses activités et notamment, la montée en puissance de sa production, la reprise et la croissance des ventes d'Aeson et le lancement de l'étude clinique Eficas en France.Stéphane Piat, Directeur général, a déclaré : " 2023 sera la première année commerciale complète pour Aeson, ce qui représente un réel espoir pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale puisque, pour la première fois, un nombre conséquent d'entre eux aura accès à notre thérapie ".