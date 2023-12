CARMAT : A suivre aujourd'hui

Carmat annonce la première implantation du cœur artificiel Aeson chez un patient souffrant d’une tumeur sur le massif cardiaque. Pour ce patient, seule une ablation chirurgicale complète du cœur pouvait être envisagée pour espérer une guérison. L’implantation a été réalisée à l’Hôpital Marie-Lannelongue, au Plessis-Robinson (92), l’un des 8 centres approuvés en France pour réaliser des implantations dans le cadre de l'étude Eficas, par les équipes du Professeur Julien Guihaire, chirurgien cardiaque et du Professeur Elie Fadel, chirurgien thoracique.



"Nous sommes ravis d'avoir pu apporter une solution à ce patient en situation très difficile, et pour lequel il n'y avait pas d'autres alternatives que le remplacement complet du cœur par Aeson", déclarent le Pr. Julien Guihaire et le Pr. Elie Fadel. "Aeson représente un véritable espoir pour les patients atteints de tumeurs cardiaques invasives dont les possibilités de traitement et la survie sont actuellement extrêmement limitées."