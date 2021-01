CARMAT : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec GILBERT DUPONT

Regulatory News:

CARMAT (Paris:ALCAR) (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2020 :

- Nombre d’actions : 4 773

- Solde en espèces : 47 878,22 €

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 80 328 titres 1 670 185,04 € 1 562 transactions VENTE 79 885 titres 1 662 166,48 € 1 666 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 4 330

- Solde en espèces : 55 896,78 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 3 160

- Solde en espèces : 123 414,37 €

●●●

A propos de CARMAT, le projet de cœur artificiel le plus performant au monde

Une réponse crédible à l’insuffisance cardiaque terminale : CARMAT se propose de répondre à terme, à un enjeu de santé publique majeur lié aux maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde : l’insuffisance cardiaque. Grâce à la poursuite du développement de son cœur artificiel total, composé de la bioprothèse implantable et du système portable d’alimentation externe auquel elle est reliée, CARMAT a pour ambition de pallier le manque notoire de greffons dont sont victimes des dizaines de milliers de personnes souffrant d’insuffisance cardiaque terminale irréversible, les plus malades des 20 millions de patients concernés par cette maladie évolutive en Europe et aux États-Unis.

Le fruit du rapprochement de deux expertises uniques au monde : l’expertise médicale du Professeur Carpentier, mondialement reconnu notamment pour l’invention des valves cardiaques Carpentier-Edwards® les plus implantées au monde, et l’expertise technologique d’Airbus Group, leader mondial de l’aéronautique.

Le 1er cœur artificiel physiologique : par sa taille, l’utilisation de matériaux hautement biocompatibles, son système unique d’autorégulation et son caractère pulsatile, le cœur artificiel total CARMAT pourrait, sous réserve de la réussite des essais cliniques, sauver chaque année la vie de milliers de patients, sans risque de rejet et avec une bonne qualité de vie.

Un projet leader reconnu au niveau européen : en accord avec la Commission Européenne, CARMAT bénéficie de l’aide la plus importante jamais accordée par Bpifrance à une PME, soit un montant de 33 millions d’euros.

Des fondateurs et des actionnaires prestigieux fortement impliqués : Matra Défense SAS (filiale du groupe Airbus), le Professeur Alain Carpentier, le Centre Chirurgical Marie Lannelongue, Truffle Capital, un leader européen du capital investissement, ALIAD (l'investisseur de capital risque d’Air Liquide), CorNovum (holding d'investissement détenue à parité par Bpifrance et l’Etat), les family offices de M. Pierre Bastid (Lohas S.à.r.l), du Dr Ligresti (Santé Holdings S.R.L.), de la famille Gaspard (Corely Belgium SPRL et Bratya SPRL) et de M. Pierre-Edouard Stérin (BAD 21 SPRL), Groupe Therabel ainsi que les milliers d’actionnaires, institutionnels et particuliers, qui ont fait confiance à CARMAT.

Pour plus d’informations : www.carmatsa.com

●●●

Libellé : CARMAT

ISIN : FR0010907956

Mnémonique : ALCA

Avertissement

Le présent communiqué et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Carmat dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la société relatives à ses objectifs. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes tels que la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie, le rythme de développement du marché concerné, l'évolution technologique et de l'environnement concurrentiel, l’évolution de la réglementation, les risques industriels et tous les risques liés à la gestion de la croissance de la société. Les objectifs de la société mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteints en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans son document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 13 mars 2020 sous le numéro D.20-0126 ainsi qu’aux changements des conditions économiques, des marchés financiers ou des marchés sur lesquels CARMAT est présent. Notamment aucune garantie ne peut être donnée quant à la capacité de la société de finaliser le développement, la validation et l’industrialisation de la prothèse et des équipements nécessaires à son utilisation, de produire les prothèses, de satisfaire les demandes de l’ANSM ou de toute autre autorité de santé, de recruter des malades, d’obtenir des résultats cliniques satisfaisants, de réaliser les essais cliniques et les tests nécessaires au marquage CE, d’obtenir le marquage CE ou de mener à bien l’industrialisation du projet. Les produits de CARMAT sont à ce jour utilisés exclusivement dans le cadre d’essais cliniques.

ANNEXE : Tableau journalier des transactions

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 562 80 328 1 670 185,04 1 666 79 885 1 662 166,48 01/07/2020 21 673 13211,46 24 850 16756,31 02/07/2020 2 100 1970,6 17 706 13963,06 03/07/2020 17 638 12565,73 14 468 9265,84 06/07/2020 33 1318 25251,83 9 413 8119,83 07/07/2020 0 0 0 0 0 0 08/07/2020 13 329 6277,85 14 422 8074,21 09/07/2020 12 611 11572,71 12 409 7800,16 10/07/2020 27 1807 33775,72 4 458 8591,03 13/07/2020 11 797 14307,03 26 2531 46918,67 14/07/2020 8 325 6175,39 3 102 1940,04 15/07/2020 16 1235 23218,74 2 74 1405,7 16/07/2020 3 189 3530,52 18 860 16172,13 17/07/2020 12 796 14868,8 8 216 4054,56 20/07/2020 16 465 8499,69 9 458 8450,88 21/07/2020 1 50 927 35 2120 39483,3 22/07/2020 17 585 10992,56 15 419 7928,07 23/07/2020 24 1099 20458,98 14 905 16949,65 24/07/2020 5 257 4765,19 21 1077 20209,37 27/07/2020 19 848 15800,78 14 489 9133,54 28/07/2020 14 442 8204,32 6 183 3407,55 29/07/2020 7 274 5107,44 15 586 10989,14 30/07/2020 27 1031 19315,48 4 224 4205,44 31/07/2020 18 592 10956,91 14 849 15802,95 03/08/2020 13 421 7831,27 5 151 2817,06 04/08/2020 17 967 17635,37 24 823 15227,8 05/08/2020 6 774 14051,35 13 909 16702,33 06/08/2020 15 796 14459,74 9 166 3031,62 07/08/2020 5 354 7052,71 20 1399 28418,17 10/08/2020 0 0 0 18 790 15799,29 11/08/2020 38 1672 33350,88 10 545 11034,67 12/08/2020 14 1220 23356,41 16 557 10690,61 13/08/2020 3 112 2149,2 15 595 11491,77 14/08/2020 15 492 9447,24 1 60 1152 17/08/2020 11 537 10246,6 9 461 8902,65 18/08/2020 14 487 9105,49 7 289 5449,79 19/08/2020 2 200 3700 7 161 3010,96 20/08/2020 11 435 8098,61 8 180 3359,27 21/08/2020 4 80 1508 30 1412 27242,56 24/08/2020 19 1269 24399,82 19 1626 31952,69 25/08/2020 12 384 7500,13 7 639 12615,01 26/08/2020 2 127 2476,5 10 304 5958,46 27/08/2020 21 959 18754,97 6 243 4770,21 28/08/2020 14 534 10376,63 8 271 5277,97 31/08/2020 14 727 14042,51 10 246 4781,5 01/09/2020 19 906 17277,87 13 598 11539,01 02/09/2020 7 612 11332,34 14 532 10043,84 03/09/2020 12 497 9364,32 13 460 8721,55 04/09/2020 15 591 11155,24 27 1271 24268,35 07/09/2020 13 516 9956,32 14 556 10749,93 08/09/2020 21 836 16004,05 6 318 6141,25 09/09/2020 13 872 16458,65 16 789 14977,19 10/09/2020 6 230 4371,4 21 1063 20421,29 11/09/2020 19 975 18559,71 21 734 14029,24 14/09/2020 5 200 3812 8 358 6842,02 15/09/2020 6 159 3033,55 10 483 9247,04 16/09/2020 1 90 1726,2 10 327 6294,1 17/09/2020 8 495 9536,82 13 785 15193,13 18/09/2020 0 0 0 17 630 12645,49 21/09/2020 17 777 15544,97 5 171 3444,61 22/09/2020 21 578 11258,86 9 475 9288,01 23/09/2020 14 570 11108,1 16 898 17686,74 24/09/2020 29 1070 20931,13 5 275 5418,19 25/09/2020 17 364 7090,87 7 570 11146,01 28/09/2020 8 295 5787,4 16 555 10951,26 29/09/2020 0 0 0 10 299 5907,1 30/09/2020 5 317 6242,52 11 360 7130,12 01/10/2020 6 448 8883,39 9 387 7717,63 02/10/2020 8 507 10067,09 3 100 1990 05/10/2020 6 811 16120,41 18 873 17426,3 06/10/2020 5 200 4017,5 8 275 5549,25 07/10/2020 15 637 12777,33 6 425 8564,81 08/10/2020 14 297 5934,62 12 795 15981,25 09/10/2020 13 693 14001,72 23 883 18041,19 12/10/2020 10 371 7716,21 15 772 16161,59 13/10/2020 15 1048 21684,06 0 0 0 14/10/2020 11 661 13105,98 4 100 2030 15/10/2020 27 813 15632,77 5 353 6830,66 16/10/2020 17 545 10309,66 19 752 14319,21 19/10/2020 0 0 0 31 910 17582,47 20/10/2020 10 410 7924,19 12 194 3772,83 21/10/2020 8 681 13747,82 36 1243 25490,95 22/10/2020 15 815 16407,91 20 810 16439,52 23/10/2020 22 989 19743,11 15 523 10455,35 26/10/2020 24 987 19533,42 8 254 5070,55 27/10/2020 10 1147 22364,32 0 0 0 28/10/2020 18 555 10185,42 0 0 0 29/10/2020 0 0 0 24 814 14950,82 30/10/2020 16 826 15495,18 10 775 14629,91 02/11/2020 1 3 56,52 27 1398 27163 03/11/2020 0 185 3682,59 0 515 10427,77 04/11/2020 5 161 3221,8 5 277 5589,31 05/11/2020 2 100 2030 10 330 6709,59 06/11/2020 25 1047 21028,26 11 692 13908,72 09/11/2020 15 775 15502,79 8 381 7685,91 10/11/2020 20 1221 24517,56 18 1142 23037,45 11/11/2020 20 1163 23556,45 21 1091 22366,92 12/11/2020 11 1034 20680 20 1125 22647,49 13/11/2020 16 1160 23120,77 30 1730 34939,08 16/11/2020 7 568 11792,13 14 991 20787,71 17/11/2020 0 0 0 5 300 6369,99 18/11/2020 6 170 3697,5 12 640 14240 19/11/2020 9 647 14859,78 12 586 13573,4 20/11/2020 30 1259 28049,14 12 549 12541,8 23/11/2020 17 612 13723,49 27 851 19279,58 24/11/2020 7 495 11340,99 20 923 21405,29 25/11/2020 20 1347 31174,43 2 314 7411,81 26/11/2020 9 683 15545,01 15 629 14468,13 27/11/2020 5 425 9821,75 10 584 13652,93 30/11/2020 8 943 21766,51 10 454 10555,91 01/12/2020 7 355 8205,51 6 795 18471,59 02/12/2020 19 1331 30827,82 34 1054 24590,66 03/12/2020 15 908 21122,08 12 907 21256,09 04/12/2020 16 782 18133,02 19 975 22777,46 07/12/2020 12 715 16733 18 814 19164,57 08/12/2020 0 0 0 16 919 21956,1 09/12/2020 25 1366 32888,77 8 425 10524,02 10/12/2020 3 150 3637,5 12 546 13226,58 11/12/2020 18 868 20679,84 7 250 5960 14/12/2020 0 288 6757,4 0 600 14477,52 15/12/2020 15 915 22033,47 8 318 7738,31 16/12/2020 4 315 7493,76 12 750 18007,2 17/12/2020 6 348 8277,28 16 804 19377,12 18/12/2020 9 487 11731,68 7 450 10904,99 21/12/2020 0 2035 47568,74 0 172 4021,81 22/12/2020 2 110 2599,5 18 1050 25065,5 23/12/2020 0 0 0 0 0 0 24/12/2020 10 680 21585,72 37 1671 55109,75 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 28/12/2020 24 1384 46608,14 7 415 14564,51 29/12/2020 23 747 23499,95 10 150 4980 30/12/2020 17 752 22021,79 10 535 15779,24 31/12/2020 5 395 11110,01 10 392 11054,09

