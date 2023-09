La société Carmat, spécialisée dans la conception de cœurs artificiels, a publié ses résultats semestriels 2023, marqués par un chiffre d'affaires en berne et une nécessité de trouver de nouveaux financements à court terme. Le titre était réservé à la baisse dans les premiers échanges.

Carmat a annoncé un chiffre d'affaires de 0,6 M€ pour le premier semestre 2023, impacté par des perturbations d'approvisionnement. La production a été normalisée depuis l'été, avec un stock d'une vingtaine de cœurs Aeson à ce jour. Cependant, la société a dû faire face à une demande tardive des hôpitaux en raison d'un nombre insuffisant de prothèses, ce qui a limité le chiffre d'affaires sur la première moitié de l'année.

Loin du compte

Après ce mauvais départ, Carmat prévoit des ventes de 4 à 6 M€ pour le second semestre 2023 et travaille à l'extension de sa capacité de production à 500 prothèses Aeson par an. L'objectif de 13 M€ sur 2023 sera donc loin d'être tenu.

Par ailleurs, la société est en train d'activer commercialement 8 nouveaux pays et a formé 40 hôpitaux à ce jour, dont 25 pour une activité commerciale.

Besoin de financements rapides pour assurer la continuité

Cependant, pour assurer la continuité de ses activités, Carmat doit trouver rapidement de nouveaux financements. La trésorerie de l'entreprise s'élevait à 23,8 M€ au 30 juin 2023, mais des ressources supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre le développement au-delà de fin octobre 2023… c’est-à-dire dans un mois. Le management activement plusieurs options de financement pour répondre à ce besoin.

Le besoin en financement était connu, mais le gros décalage d'activité lié aux problèmes d'approvisionnement est un coup dur.

Portzamparc conserve son hypothèse d'une augmentation de capital de 30 M€, qui devrait permettre de boucler l'année en cours. "Les difficultés multiples rencontrées dans la montée en charge nous amènent à être plus prudents", souligne le bureau d'études.