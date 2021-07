CARMAT : bondit après la première implantation commerciale de son coeur

Carmat bondit de 14% à 26,25 euros, soutenu par une bonne nouvelle. La medtech française a implanté pour la première fois son cœur artificiel bioprothétique, Aeson, dans le cadre commercial. L'implantation a été réalisée par l'équipe du Dr Ciro Maiello, chirurgien cardiaque au Centre Hospitalier de Naples, l'un des centres bénéficiant de la plus grande expérience en matière de cœurs artificiels en Italie. Cette implantation marque la première vente réalisée par le groupe depuis sa création en 2008. Il s'agit d'une étape majeure, qui ouvre une nouvelle page du développement de la société.



Conformément à sa stratégie, Carmat entend en 2021 concentrer les efforts de commercialisation de son cœur artificiel Aeson sur l'Allemagne, et aborder de manière plus opportune, un ou deux autres pays de l'Union Européenne, dont l'Italie.



Depuis l'obtention du marquage CE dans l'indication de pont à la transplantation en décembre 2020, la société indique avoir noué un dialogue très actif et constructif, tant sur le plan scientifique et médical que contractuel, notamment avec la vingtaine d'hôpitaux allemands la plus active dans le domaine de l'assistance mécanique.



A ce stade, 5 hôpitaux allemands sont d'ores et déjà formés par Carmat et sélectionnent actuellement des patients pour une implantation.



Plusieurs dossiers patients sont en cours d'analyse par ces hôpitaux, avec le support de Carmat, dont les équipes resteront mobilisées tout l'été afin d'assurer la continuité du lancement commercial d'Aeson.



La société anticipe qu'une douzaine de centres sera formée et commercialement active d'ici la fin de l'année 2021, essentiellement en Allemagne.



Le "momentum" est favorable pour Carmat. Jeudi, l'action avait grimpé de 6,8% après la première implantation humaine d'Aeson aux Etats-Unis.