CARMAT : nomme le Prof. Christian Latrémouille au poste de Directeur des affaires chirurgicales

Paris, le 1er février 2021 - 07h00 CET

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui la nomination du Prof. Christian Latrémouille au poste de Directeur des affaires chirurgicales.

Docteur en Médecine, spécialisé en Chirurgie cardiaque, Christian Latrémouille est Professeur des Universités à l'Université de Paris, issue de la récente fusion des universités Paris-Descartes (Paris V) et Paris-Diderot (Paris VII).

Avant de rejoindre CARMAT, Christian Latrémouille était, depuis 2017, le Chef de Service du Service de Chirurgie cardiaque de l'Hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Il a débuté sa carrière en 1993, en tant que Chef de Clinique-Assistant au sein du prestigieux service de Chirurgie Cardiaque du Prof. Alain Carpentier à l'Hôpital Broussais à Paris. En validant un Doctorat de Sciences (PhD) sur les xénotransplantations, il prend, en 1995, la responsabilité du programme de transplantation cardiaque. D'abord Assistant Hospitalo-Universitaire en 1995, puis Maître de Conférence des Universités en 2000, il est nommé, en 2004, Professeur Agrégé à l'Université Paris-Descartes, valence universitaire en Anatomie Clinique et valence hospitalière en Chirurgie Cardiaque adulte. Dès lors, il s'est vu confier la phase du développement préclinique du cœur artificiel total bioprothétique CARMAT.

Fort de cette expérience, il réalise la première implantation mondiale du cœur CARMAT chez l'homme le 18 décembre 2013. Il devient alors Investigateur Principal de l'étude de sécurité et de faisabilité du cœur CARMAT. Par la suite, lors de l'étude PIVOT, il reste « Proctor Principal », assurant la formation de toutes les nouvelles équipes qui rejoignent le projet.

Ce parcours fait de lui le seul chirurgien cardiaque au monde ayant participé à la totalité du processus d'évaluation clinique du cœur CARMAT.

« Je suis particulièrement sensible à la confiance qui m'est accordée en rejoignant les équipes de la société CARMAT. L'obtention du marquage CE et la perspective d'effectuer prochainement les premières implantations humaines aux Etats-Unis, marquent un virage extrêmement important dans le développement de CARMAT. Fort de mon expérience, je suis très heureux de pouvoir participer à la « transformation de l'essai », ceci afin de faire profiter le plus grand nombre de patients de cette technologie innovante, ambitieuse et accomplie dont la notion de qualité de vie reste la cause première, » déclare le Prof. Latrémouille, Directeur des affaires chirurgicales de CARMAT.

Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, ajoute : « C'est un grand plaisir d'accueillir Christian Latrémouille au sein de notre équipe. Son arrivée marque l'achèvement de la structuration de notre comité de direction en vue de la préparation du lancement de notre dispositif Aeson. Son expertise en chirurgie, associée à son expérience unique acquise avec CARMAT, sera essentielle pour réussir la montée en puissance de notre lancement commercial. Dans son rôle, Christian Latrémouille accompagnera et supervisera les hôpitaux depuis la phase de formation jusqu'au traitement des patients. »