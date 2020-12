CARMAT : obtient le marquage CE

Le titre Carmat est suspendu depuis l'ouverture en attendant une nouvelle et elle est très bonne. La medtech a reçu le marquage CE pour son cœur artificiel total. Le marquage CE permet à la société de commercialiser son système de cœur artificiel total dans tous les pays qui reconnaissent cette certification, y compris tous les pays de l'Union Européenne. La cotation reprendra demain à l'ouverture du marché.



Une conférence de presse virtuelle avec Stéphane Piat, directeur général de Carmat, est prévue le 6 janvier.



Les informations précises sur cet événement seront communiquées ultérieurement.



Stéphane Piat a déclaré :"Le marquage CE est une excellente nouvelle pour les patients et une étape majeure pour Carmat. Dès janvier, nous allons accélérer la montée en puissance de nos activités de production et intensifier les discussions avec nos principaux clients cibles afin de procéder à un lancement commercial fluide au cours du deuxième trimestre 2021, et offrir ainsi une solution à de nombreux patients en attente d'une transplantation cardiaque. Le marquage CE ouvre sans aucun doute un nouveau chapitre très prometteur pour la société".



"Je suis également particulièrement fier de nos employés qui ont fait preuve d'un engagement et d'une détermination exceptionnels en ces temps très particuliers et, bien sûr, je tiens à remercier tous nos actionnaires qui nous soutiennent depuis de nombreuses années".