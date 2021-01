CARMAT : un coeur bientôt à prendre

Carmat débute 2021 comme il a fini 2020 : à tombeau ouvert. Le concepteur du cœur artificiel total bondit de 7,8% à 31,7 euros pour afficher un gain de 38% en un mois. Les investisseurs, qui avaient salué le 22 décembre le marque CE, applaudissent aujourd'hui la promesse d'une commercialisation au deuxième trimestre 2021. Après 12 ans de recherche, la medtech française touche au but !



Dans le sillage de l'annonce du 22 décembre, Carmat a présenté ce matin le plan de développement commercial pour son cœur artificiel total.



Le marquage CE a été obtenu sur l'indication "pont à la transplantation" chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque terminale biventriculaire ne pouvant pas bénéficier d'une thérapie médicale maximale ou d'un LVAD (assistance circulatoire gauche) et susceptibles de bénéficier d'une transplantation cardiaque dans les 180 jours post transplantation.



Le coeur, qui a été baptisé Aeson, évoluera sur un marché potentiel dans l'indication " pont à la transplantation " est estimé à plus de 2 000 patients par an en Europe. La société prépare donc un lancement commercial pour le deuxième trimestre 2021, avec un ciblage initial de l'Allemagne et de la France.



Selon le groupe, ces deux pays représentent ensemble 55% du marché des dispositifs d'assistance circulatoire mécanique (MCS) dans l'Union européenne.



Dans une note publiée ce matin, Invest Securities souligne que la pénétration de marché devrait être progressive mais cette commercialisation, conjuguée aux autres études en cours, permet d'étoffer le dossier pour obtenir une approbation en thérapie définitive qui est un marché plus conséquent.



Carmat a enfin confirmé que ses ressources disponibles lui permettait de financer ses activités jusqu'au troisième trimestre 2021. L'entreprise étudie différentes options pour financer son développement futur.