Carmat a annoncé aujourd’hui la troisième implantation de son cœur artificiel bioprothétique Aeson dans le cadre commercial. Cette nouvelle implantation commerciale du dispositif Aeson a été réalisée par le professeur Assad Haneya et son équipe du département de chirurgie cardiovasculaire du Centre médical universitaire du Schleswig-Holstein (UKSH) à Kiel (directeur : professeur Jochen Cremer). Avec 14 000 employés répartis dans plus de 85 cliniques et instituts, l'UKSH est l'un des plus grands pôles de soins médicaux d'Europe et le premier centre formateur du Land Schleswig-Holstein.



Prof. Assad Haneya, directeur du programme de transplantation et d'assistance circulatoire mécanique à l'UKSH, a déclaré : " Nous sommes heureux d'avoir implanté avec succès Aeson de Carmatdans notre centre la semaine dernière. Le patient qui a reçu le dispositif souffrait d'une insuffisance cardiaque biventriculaire sévère au stade terminal et était éligible à une transplantation cardiaque urgente. Au cours des dernières semaines, nous avons constaté une détérioration de son état avec des signes de défaillance multiviscérale et l'utilisation d'Aeson était un choix naturel. "