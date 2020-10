Carmat : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmat a annoncé ce matin que le Ministère des Solidarités et de la Santé lui avait accordé un financement de 13 millions d'euros pour mener l'étude clinique EFICAS, déjà approuvée par la Haute Autorité de Santé (HAS) en avril dernier. Grâce à l'accord budgétaire avec le Ministère des Solidarités et de la Santé, deux tiers du coût total de l'étude Eficas seront financés par l'État français, ce qui représente un financement non dilutif de 13 millions pour Carmat.L'étude Eficas vise à démontrer l'efficacité et la sécurité du cœur artificiel total Carmat chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire irréversible comme pont à la transplantation, et sa supériorité par rapport aux traitements existants pour la même population de patients cible en termes de coût et d'efficacité.Le recrutement des patients dans les cinq hôpitaux sélectionnés devrait commencer au cours du 2ème trimestre 2021.Carmat confirme que ses ressources financières disponibles lui permettent de financer ses activités jusqu'à mi-2021.