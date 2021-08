Carmat : Aeson implanté à l'UKSH de Kiel

Carmat annonce la troisième implantation de son coeur artificiel bioprothétique Aeson dans le cadre commercial, implantation réalisée au Centre médical universitaire du Schleswig-Holstein (UKSH) à Kiel, dans le Nord de l'Allemagne.



'Nous constatons un intérêt grandissant pour notre thérapie et nous poursuivons son déploiement commercial en Europe comme prévu', commente Stéphane Piat, le directeur général de la société de dispositifs médicaux.



Avec 14.000 employés répartis dans plus de 85 cliniques et instituts, l'UKSH est l'un des plus grands pôles de soins médicaux d'Europe. Il bénéficie de plusieurs décennies d'expertise en transplantation cardiaque et thoracique.



