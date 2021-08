Carmat : Aeson implanté dans un 2e centre américain

Carmat annonce l'implantation de son coeur artificiel bioprothétique, Aeson, dans un deuxième centre américain, à savoir l'UofL Health - Jewish Hospital de Louisville (Kentucky), dans le cadre de l'étude de faisabilité (EFS).



'L'UofL Health et l'université de Louisville sont connus pour leur recherche de pointe en matière d'innovation cardiovasculaire, notamment dans le domaine des technologies d'assistance circulatoire', précise la société de technologies médicales.



Trois autres centres américains sont entièrement formés et sélectionnent actuellement les patients pour l'étude. Conformément au protocole d'étude approuvé par la FDA, 10 patients éligibles à la transplantation devraient être recrutés dans cet essai.



