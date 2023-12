Carmat : Cafom, Voltalia... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

Cafom

Cafom a pris acte de la mise en liquidation judiciaire d'Habitat Design International (HDI) le 28 décembre et fait un point sur ses relations avec cette dernière. Le spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer et propriétaire de la marque Habitat rappelle avoir accordé la licence de la marque Habitat à la société HDI dans le cadre de la cession de l'intégralité du capital de la société HDI, le 6 octobre 2020 à la société Terence Capital, détenue par Thierry Le Guénic.



Carmat

Carmat a annoncé une amélioration logicielle permettant de renforcer de manière significative le profil de sécurité de son cœur artificiel Aeson. La medtech précise que le logiciel de cette prothèse sera désormais capable de détecter en temps réel les signaux d’éventuels défauts de fonctionnement du dispositif. Le logiciel adaptera alors immédiatement le pilotage de la prothèse pour que ses performances ne soient pas affectées, et que la protection du patient ne soit pas impactée.



Ikonysis

Ikonisys a levé 1 million d'euros par voie de placement privé réalisé auprès d'investisseurs privés et institutionnels italiens, afin de renforcer ses ressources financières. La medtech spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce une solution entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical précise qu'il s'agit notamment de financer la mise en œuvre de l'accord de distribution avec Biocare Medical aux Etats-Unis et l'intégration future de Hospitex International.



Voltalia

Voltalia a cédé ses parcs éoliens en exploitation de Sarry et Molinons d'une capacité totale de 33,1 mégawatts, ils sont situés en Bourgogne-Franche-Comté. Le parc de Sarry est adossé à un corporate PPA (contrat de vente à long terme) tandis que celui de Molinons s'appuie sur un tarif d'achat public issu des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie). Voltalia fournira les services de maintenance et de gestion administrative de ces deux centrales durant 20 ans.