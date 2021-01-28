Carmat : Déclaration de Truffle Capital sur cession du 30 décembre 2020

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2020DD725686
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31 décembre 2020
FR0010907956 - DD113978
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
TRUFFLE CAPITAL SAS SAS, Philippe Pouletty, membre du conseil d'administration
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : CARMAT
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 30 décembre 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010907956
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 28.6411 Euro
VOLUME : 5 700.0000
PRIX UNITAIRE : 28.8275 Euro
VOLUME : 6 871.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 28.7430 Euro
VOLUME : 12 571.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON