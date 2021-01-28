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Carmat : Déclaration de Truffle Capital sur cession du 30 décembre 2020

28/01/2021 | 22:32
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2020DD725686

31 décembre 2020

FR0010907956 - DD113978

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

TRUFFLE CAPITAL SAS SAS, Philippe Pouletty, membre du conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CARMAT

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 30 décembre 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010907956

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 28.6411 Euro

VOLUME : 5 700.0000

PRIX UNITAIRE : 28.8275 Euro

VOLUME : 6 871.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 28.7430 Euro

VOLUME : 12 571.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 31 décembre 2020

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. Conformément au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement de vos données personnelles en contactant l'AMF par courrier : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; par mail : accesdopers@amf-france.org. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Carmat SA published this content on 31 December 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 January 2021 21:31:01 UTC.


© Publicnow 2021
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CA 2020 0,32 M 0,39 M -
Résultat net 2020 -41,8 M -50,6 M -
Dette nette 2020 16,9 M 20,5 M -
PER 2020 -7,91x
Rendement 2020 -
Capitalisation 359 M 435 M -
VE / CA 2020 1 158x
VE / CA 2021 40,4x
Nbr Employés 108
Flottant 41,4%
Graphique CARMAT
Durée : Période :
Carmat : Graphique analyse technique Carmat | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 5
Objectif de cours Moyen 41,81 €
Dernier Cours de Cloture 26,95 €
Ecart / Objectif Haut 119%
Ecart / Objectif Moyen 55,1%
Ecart / Objectif Bas 12,2%
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