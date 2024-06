CARMAT : EuroLand Corporate initie un suivi à achat

EuroLand Corporate initie une couverture de Carmat avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 6,8 euros, mettant en avant la capacité du concepteur du coeur artificiel Aeson à 'révolutionner le marché de l'insuffisance cardiaque'.



'Avec plus de 60 implantations à son actif et des études présentant des résultats très satisfaisants, la société bénéficie d'atouts incontestables pour s'imposer sur le secteur', estime l'analyste en charge du dossier.



'Compte tenu de l'avancée de la société, du manque d'alternative dans le domaine du coeur artificiel total et des besoins colossaux du secteur, la société nous semble clairement sous-valorisée avec un upside de +215%', poursuit-il.



