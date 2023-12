Carmat : Ikonysis... les valeurs à suivre demain à Paris

Carmat

Carmat a annoncé une amélioration logicielle permettant de renforcer de manière significative le profil de sécurité de son cœur artificiel Aeson. La medtech précise que le logiciel de cette prothèse sera désormais capable de détecter en temps réel les signaux d’éventuels défauts de fonctionnement du dispositif. Le logiciel adaptera alors immédiatement le pilotage de la prothèse pour que ses performances ne soient pas affectées, et que la protection du patient ne soit pas impactée.



Ikonysis

Ikonisys a levé 1 million d'euros par voie de placement privé réalisé auprès d'investisseurs privés et institutionnels italiens, afin de renforcer ses ressources financières. La medtech spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce une solution entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical précise qu'il s'agit notamment de financer la mise en œuvre de l'accord de distribution avec Biocare Medical aux Etats-Unis et l'intégration future de Hospitex International.