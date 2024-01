CARMAT : Invest Securities conseil de souscrire

Carmat a annoncé hier le lancement d'une augmentation de capital pour un montant initial de 15 ME dans le cadre de son financement à court terme.



L'analyste estime qu'après avoir souffert de problèmes de qualité, les planètes sont alignées pour relancer le titre en 2024 : (i) l'outil industriel est totalement opérationnel, (ii) Aeson® est une technologie de rupture répondant à un besoin conséquent, (iii) le newsflow à venir devrait être plus exhaustif et positif et (iv) 2024 sera le début de la montée en cadence avec l'atteinte de la rentabilité en 2027.



' Notre modèle fait ressortir un OC de 13,0E dans un scénario dilué du besoin de financement total évalué (150mE) et de l'équitization du prêt BEI ' indique Invest Securities.



' Nous conseillons de souscrire à l'opération (15mE, 61% d'engagements) pour profiter de la décote (-30%), même si celle-ci ne couvre qu'environ 30% du besoin 2024 ' rajoute le bureau d'analyses.



