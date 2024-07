CARMAT : Invest Securities réduit son objectif de cours

Le 09 juillet 2024 à 10:22 Partager

Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' sur Carmat, mais réduit son objectif de cours de 10 à 7,6 euros, après la nouvelle rallonge financière obtenue par la société de technologies médicales, sous la forme d'une ligne de financement.



Cette révision baissière repose principalement sur le relèvement du bêta, pour refléter les difficultés de Carmat à renforcer significativement sa visibilité financière alors que l'impact dilutif de la ligne de financement était déjà largement intégré dans son modèle.



Le bureau d'études salue cependant un point semestriel encourageant, marqué par un doublement de la cadence d'implantation par rapport au premier trimestre, la guidance en supposant une nouvelle forte accélération au second semestre.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.