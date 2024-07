CARMAT : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Carmat avec un objectif de cours inchangé de 6,8 euros.



Carmat a publié ce matin ses ventes pour le premier semestre de l'année. Le chiffre d'affaires sur la période ressort à 3,2 ME correspondant à la vente de 20 coeurs artificiels Aeson dont 6 dans le cadre commercial (Allemagne, Italie et Pologne) et 14 dans le cadre de l'étude EFICAS en France



'Le management a profité de cette publication pour confirmer sa guidance de ventes 2024 de 14 ME (vs 12 ME selon ODDO BHF). L'atteinte de cet objectif nous paraît, à ce stade, ambitieux bien que la dynamique d'implantations se soit accélérée au second trimestre', indique l'analyste.



'La thématique du financement ainsi que le momentum commercial seront les deux principaux sujets à suivre sur le second semestre', ajoute le broker.





