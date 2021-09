Carmat : accord du CPP pour Aeson dans l'étude EFICAS

Carmat annonce avoir reçu l'accord final du comité de protection des patients (CPP Ile-de-France XI) pour l'utilisation de la version commerciale la plus récente de son coeur artificiel Aeson dans l'étude EFICAS en France.



Cet accord ouvre la voie au démarrage de cette étude, dont le recrutement devrait débuter dès le quatrième trimestre 2021 au sein des six premiers centres qui ont exprimé leur souhait d'y prendre part, à Paris, Lille, Lyon, Rennes et Strasbourg.



L'étude portera sur 52 implantations en France et permettra à Carmat de collecter à la fois des données additionnelles sur l'efficacité et la sécurité de son coeur artificiel, et des données médico-économiques pour supporter le remboursement du dispositif.



