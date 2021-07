Carmat a annoncé la première implantation de son cœur artificiel bioprothétique Aeson en Allemagne.



Prof. Jan D. Schmitto, directeur du programme d'assistance circulatoire mécanique et de transplantation cardiaque à l'Ecole de médecine de Hanovre, a déclaré : " L'implantation du premier cœur artificiel total Carmat en Allemagne représente une nouvelle étape importante dans le domaine des dispositifs d'assistance circulatoire mécanique. Le patient, extrêmement malade, souffrait d'une cardiopathie congénitale de longue durée et a finalement connu une décompensation fulgurante. Il a été traité par oxygénation par membrane extracorporelle (technique ECMO) pendant de nombreux jours avant de recevoir, il y a une semaine, un dispositif d'assistance ventriculaire gauche (LVAD) et un remplacement de la valve aortique (AVR) avec un dispositif d'assistance ventriculaire droite (RVAD) temporaire. En raison de l'insuffisance cardiaque droite persistante qui rendait le RVAD impossible à sevrer, il ne restait aucune autre option thérapeutique qu'Aeson dans cette situation spécifique. C'est pourquoi nous avons demandé à l'équipe de Carmat de se joindre à nous pour cette opération de la dernière chance afin de faire face à la situation critique de notre patient ".

Avant d'ajouter : " Malheureusement, en raison de son état de santé critique et de son profil clinique extrêmement fragile, le patient est décédé au cours de la phase postopératoire. Nous avons néanmoins observé qu'Aeson a pu stabiliser directement en peropératoire la situation hémodynamique du patient et a également pu faire face aux pressions artérielles pulmonaires élevées. Dans l'ensemble, nous avons été impressionnés par les performances prometteuses du dispositif et nous sommes impatients de l'inclure dans notre offre de soins pour sauver de nombreuses vies à l'avenir. "