Carmat : bondit, les nouvelles implantations confirmées en octobre

Carmat grimpe de 26% à 12,1 euros après l'annonce du redémarrage de la production de son coeur artificiel Aeson et la confirmation de l'objectif d'une reprise des implantations en octobre. Le mois dernier, le titre avait souffert à l'annonce de ce calendrier. La medtech avait suspendu volontairement ses implantations le 2 décembre dernier en raison de problèmes qualité ayant impacté certaines de ses prothèses. Le décalage entre la reprise de production et la reprise des implantations s'explique par les délais de production tant chez ses fournisseurs que dans son usine de Bois-d'Arcy.



Carmat poursuit son dialogue avec l'organisme notifié (DEKRA) et les autorités compétentes (l'ANSM en France et la FDA aux Etats-Unis), dont l'autorisation est nécessaire pour reprendre les implantations. En parallèle, la société poursuit ses formations des centres hospitaliers en Allemagne et d'autres pays européens.



Initialement, le groupe attendait la finalisation du recrutement de l'étude pivot européenne d'ici la fin du premier semestre 2022. Sur l'étude EFICAS qui évaluera 52 implantations en France, le groupe prévoyait le recrutement à partir du quatrième trimestre 2021 dans 6 centres.



Ces problèmes de prothèses ont mis un coup de frein à la dynamique clinique et commerciale. Pour rappel, 4 patients sont sous dispositifs Aeson dans le cadre d'essais cliniques et 7 prothèses ont été vendues (5 en Allemagne et 2 en Italie).



Le groupe dispose des ressources financières suffisantes pour financer ses activités jusqu'au mois de juillet 2022. Une nouvelle opération de financement, potentiellement dilutive, devrait par conséquent être réalisée.