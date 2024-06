Carmat : changements au sein de la gouvernance

Carmat, le concepteur et développeur du coeur artificiel Aeson, annonce la nomination de Pierre Bastid, administrateur, en qualité de président du conseil d'administration, en remplacement d'Alexandre Conroy, démissionnaire pour des raisons personnelles.



Administrateur de la société depuis 2018, Pierre Bastid est également l'un de ses principaux actionnaires via les entités LOHAS et Les Bastidons, qu'il contrôle, et qui détiennent ensemble 13,5% du capital.



Carmat fait aussi part de la démission d'André Muller, administrateur, suite à sa nomination en tant que directeur général d'Idorsia. Suite à ces évolutions, le conseil d'administration est composé de 10 membres dont cinq indépendants.



