Carmat : en nette hausse, un broker passe à 'achat'

Le 01 février 2024 à 17:19 Partager

Carmat gagne plus de 4% à Paris, vers 4,2 euros, alors que Invest Securities a relevé ce matin son conseil sur le titre, passant de ' souscrire ' à ' achat ', avec un objectif de cours légèrement réduit, de 13 à 12 euros.



Invest Securities a actualisé son modèle après le succès de l'augmentation de capital.



Le broker estime que les fonds levés vont permettre à Carmat de soutenir la croissance des ventes dans le cadre commercial et clinique et de renforcer sa marge de manoeuvre pour obtenir de nouveaux financements à plus long terme.



Ainsi, ' malgré une faible visibilité financière, nous sommes confiants dans la faculté du groupe à renforcer sa trésorerie à plus long terme et les planètes sont alignées pour relancer le titre en 2024 ', conclut l'analyste.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.