Carmat : fin de ses investigations sur les problèmes qualité

Carmat annonce la fin de ses investigations sur les problèmes de qualité précédemment identifiés sur certaines de ses prothèses, qui l'ont conduit à la suspension volontaire et temporaire des implantations de son coeur artificiel Aeson.



Cette investigation a permis d'identifier l'origine du problème de qualité, et de déterminer les changements requis pour éviter qu'il ne se reproduise. Ses résultats vont être partagés, à partir de cette semaine, avec l'organisme notifié (DEKRA) et les autorités compétentes.



Ces discussions pourraient durer quelques semaines et devraient aboutir à un accord sur le calendrier de reprise des implantations. La société prévoit de faire un nouveau point en janvier 2022, dont la date sera communiquée ultérieurement.



