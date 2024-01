Carmat : lance une augmentation de capital de 15 millions d'euros

Carmat lance une augmentation de capital d’un montant initial de 15 millions d'euros dans le cadre de son financement à court terme. Le concepteur du cœur artificiel en attend l’extension de son horizon financier jusqu’à début mai 2024, en cas de réalisation de l’augmentation de capital initiale "hors clause d’extension et option de surallocation". Après l’offre, le besoin de financement de Carmat à horizon de 12 mois sera de 37 à 55 millions d'euros



Cette opération sera réalisée par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription. Le montant initial pourra être porté jusqu'à 17,25 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et jusqu'à 19,8 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.



Le prix de souscription est de 3,99 euros par action, soit une décote de 30% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation de ce prix de souscription. La souscription est ouverte du 18 au 25 janvier 2024 inclus.