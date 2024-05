Carmat : lance une levée de fonds de 15 millions d'euros

Le 16 mai 2024 à 18:07 Partager

Carmat annonce le lancement d’une levée de fonds d’environ 15 millions d’euros via l’émission d’actions nouvelles à un prix fixe de 3 euros par action (contre 3,99 euros à la clôture) s’adressant aux investisseurs spécialisés et particuliers. Conceptrice d’un cœur artificiel total, la medtech estime que le produit net de la levée de fonds, si cette dernière est réalisée à 100%, lui permettra de poursuivre ses opérations jusqu’à mi-août 2024, et en particulier de continuer le développement de sa production et de ses ventes, ainsi que son essai clinique Eficas en France.



"Ce nouveau financement intervient à un moment crucial, alors que nos ventes commencent à se développer significativement " affirme le directeur général Stéphane Piat, qui vise "un chiffre d'affaires estimé à environ 14 millions d'euros pour 2024."



La société estime son besoin de financement sur les 12 prochains mois, selon son business plan actuel, à environ 45 millions d'euros.