Carmat, concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, annonce le lancement d’une levée de fonds d’environ 30 millions d’euros via l’émission d’actions nouvelles à un prix fixe de 10,50 euros par action. Cette levée est composée d'une offre réservée à destination d’investisseurs spécialisés et stratégiques et d'une offre au public destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid. Elle bénéficie d’engagements de souscription à hauteur de 5,5 millions d'euros.Carmat prévoit d'utiliser le produit de la levée de fonds pour soutenir le développement de ses activités et notamment, la montée en puissance de sa production, la reprise et la croissance des ventes d'Aeson et le lancement de l'étude clinique Eficas en France.La clôture de l'offre PrimaryBid est prévue pour le 7 décembre 2022 à 23h et celle de l'offre réservée le 8 décembre 2022 avant l'ouverture des marchés sous réserve d'une clôture anticipée.