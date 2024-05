CARMAT : objectif de cours abaissé chez Oddo BHF

Le 17 mai 2024 à 12:50 Partager

Oddo BHF confirme sa note 'neutre' sur le titre Carmat, avec un objectif de cours abaissé de 9 à 6,8 euros.



Pour rappel, Carmat a annoncé hier réaliser une levée de fonds pour un montant de 15 ME. Celle-ci a finalement dépassé les espérances initiales pour atteindre 16 ME en brut (14,2 ME souscrits par des investisseurs spécialisés et 1,8 ME par des investisseurs particuliers).



'L'objectif de cette levée est tout d'abord de renforcer la visibilité financière de la société afin de continuer le développement de sa production d'Aeson ainsi que son essai EFICAS en France', souligne le broker.



Cette opération permet d'étendre la visibilité financière de Carmat jusqu'à mi-aout de cette année. Un renforcement de sa trésorerie est donc attendu dans l'intervalle ce qui pourrait caper le titre dans ces prochaines semaines, poursuit l'analyste.



'Nous intégrons cette dilution ce matin ainsi qu'un décalage d'un an sur notre rentabilité initiale attendue en 2027 (vs 2026), conclut Oddo BHF.



