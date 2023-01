Carmat : première implantation pour l'étude EFICAS

Carmat annonce que la première implantation de son coeur artificiel Aeson dans le cadre de l'étude clinique EFICAS a été réalisée au cours de la dernière semaine de décembre 2022, par le Professeur André Vincentelli et son équipe au CHRU de Lille.



Outre cet établissement, cinq autres centres hospitaliers (deux à Paris, un à Rennes, un à Strasbourg et un à Lyon) participent à cette étude prospective qui portera au total sur 52 patients éligibles à une transplantation en France.



L'étude permettra à Carmat de recueillir des données supplémentaires sur l'efficacité et la sécurité de son coeur artificiel, ainsi que des données médico-économiques pour soutenir la proposition de valeur et le remboursement du dispositif, notamment en France.



