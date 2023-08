Carmat : reporte de douze jours la publication de ses résultats

Carmat informe ses actionnaires que " du fait de considérations pratiques ", la publication de ses résultats semestriels, initialement prévue le 13 septembre 2023, aura lieu le 25 septembre 2023 après bourse. Le concepteur et développeur du cœur artificiel total " le plus avancé au monde ", précise qu'il tiendra le même jour une visioconférence en français et en anglais.