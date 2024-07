Carmat : rythme d'implantations accéléré au 1er semestre

Carmat, la société conceptrice du coeur artificiel Aeson, revendique un chiffre d'affaires de 3,2 millions d'euros sur les six premiers mois de 2024, d'ores et déjà supérieur à celui de l'ensemble de l'année dernière (soit 2,8 millions).



La société revendique 20 implantations d'Aeson au premier semestre 2024, contre trois un an auparavant. Le rythme d'implantation a atteint quatre par mois au deuxième trimestre de cette année, soit un doublement par rapport à celui du premier trimestre.



Carmat anticipe, sur le second semestre 2024, la poursuite du rythme de croissance trimestriel des ventes enregistré sur la première partie de l'année, pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 14 millions d'euros.



