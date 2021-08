Carmat : soutenu par une deuxième implantation aux Etats-Unis

Carmat gagne 4,5% à 27,8 euros après avoir annoncé l'implantation de son cœur artificiel bioprothétique, Aeson, dans un deuxième centre américain dans le cadre de l'étude de faisabilité (EFS). La procédure d'implantation a été réalisée par l'équipe dirigée par le Dr. Mark S. Slaughter, professeur et chef du département de chirurgie cardiovasculaire et thoracique à l'université de Louisville et médecin à l'UofL - Jewish Hospital de Louisville (Kentucky).



Jewish Hospital est le deuxième hôpital américain à implanter Aeson dans le cadre de l'EFS. Trois autres centres américains sont entièrement formés et sélectionnent actuellement les patients pour l'étude.



Conformément au protocole d'étude approuvé par la FDA, 10 patients éligibles à la transplantation devraient être recrutés dans cet essai.



Le critère d'évaluation principal de l'étude est la survie du patient 180 jours après l'implantation ou une transplantation cardiaque réussie dans les 180 jours suivant l'implantation.



Il s'agit d'une étude par étapes avec un rapport sur l'état d'évolution des 3 premiers patients après 60 jours, avant le recrutement des 7 patients suivants.

Sur le plan commercial, la société avait annoncé le 19 juillet 2021 une première vente d'un cœur artificiel Aeson sur un patient italien en attente de greffe au centre hospitalier de Naples.



Il s'agissait de fait du tout premier cœur artificiel utilisé en dehors du cadre d'une étude clinique.



"Selon son plan stratégique, Carmat souhaite concentrer ses efforts sur le marché allemand en 2021, en se laissant des opportunités commerciales dans un ou deux autres pays de l'Union européenne. A ce stade, 5 centres allemands sont formés et sélectionnent actuellement des patients. D'ici fin 2021, la société anticipe la formation de 12 centres en Allemagne", rappelle Invest Securities ce matin.







LEXIQUE

FDA (Food and Drug Administration)

Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.